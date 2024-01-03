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الخارجية دانت الاعتداء على كرمان في ايران وحذرت من خطورته

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "الاعتداء الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية وذهب ضحيته العشرات من المدنيين"، محذرة من "خطورة هذا العمل الإجرامي وإمكانية زعزعته للأمن الإقليمي".

وعزت الخارجية "الحكومة والشعب الإيرانيين وعائلات الضحايا"، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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