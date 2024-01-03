الخارجية دانت الاعتداء على كرمان في ايران وحذرت من خطورته

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، "الاعتداء الذي وقع في مدينة كرمان الإيرانية وذهب ضحيته العشرات من المدنيين"، محذرة من "خطورة هذا العمل الإجرامي وإمكانية زعزعته للأمن الإقليمي". وعزت الخارجية "الحكومة والشعب الإيرانيين وعائلات الضحايا"، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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