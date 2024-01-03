إيران.. أكثر من 100 قتيل بتفجيرات بالقرب من قبر "قاسم سليماني"

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفعت حصيلة القتلى إلى 103، جراء انفجارين وقعا الأربعاء، قرب قبر قائد "فيلق القدس" الراحل قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوب إيران.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت في وقت سابق عن وقوع عشرات القتلى بتفجيرين ضخمين قرب الطريق المؤدي إلى قبر قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني في محافظة كرمان الإيرانية.

وقالت وكالة أنباء "فارس" إن التفجيرين أسفرا عن 73 قتيلا، على الأقل، و150 مصابا.

وقال التلفزيون الإيراني إن 50 شخصا قتلوا إثر انفجار وقع قرب الطريق المؤدي إلى قبر قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني في محافظة كرمان الإيرانية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن التلفزيون الرسمي الإيراني أنه تم سماع دوي انفجار ثان في مقبرة مدينة كرمان الإيرانية وإصابة عدة أشخاص.

من جهته قال نائب محافظ كرمان للشؤون الأمنية إن الانفجارين حدثا "نتيجة لعمل إرهابي"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية".