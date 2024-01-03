إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة عين شمس، مساء اليوم الأربعاء، وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص برصيف الطريق، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص كانوا يستقلون السيارة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة عين شمس، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وحدوث تلفيات.

مباشرة تم نقل المصابين إلى مستشفى عين شمس العام لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.