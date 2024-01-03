شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. إيقاف مجموعة حاولوا الفرار من التجنيد الإجباري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منع حرس الحدود الأوكراني مجموعة مكونة من 12 رجلًا من الفرار من التجنيد الإجباري، اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة حرس الحدود إن الحادث وقع على حدود البلاد مع المجر، وأوضحت أن الرجال ينحدرون من منطقة ترانسكارباثيا، المتاخمة للحدود.

ودفع كل رجل 310 دولارات لسائق محلي مقابل نقلهم إلى الحدود، وتم اعتقال السائق بعد وقت قصير.

عقوبة الفرار

يواجه الرجال دفع غرامة لمحاولتهم عبور الحدود، بينما يواجه الشخص الذي ساعدهم على الفرار حكما بالسجن لمدة تصل إلى 9 أعوام.

وقال حرس الحدود إنه أوقف اثنين من المجندين على الحدود مع مولدوفا بعدما رصدتهما طائرة مسيرة مخصصة للمراقبة.

وعندما بدأت روسيا "عمليتها الشاملة" في الأراضي الأوكرانية قبل أكثر من 22 شهرًا، منعت كييف الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و60 عاما، المطالبين بأداء الخدمة العسكرية حال استدعائهم، من مغادرة البلاد.