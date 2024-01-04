أبلغ مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كريس لو مجلس الأمن الدولي اليوم بأن هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية تهدد "الحقوق والحريات الملاحية" في البحر الأحمر وتشكل "تحديا عالميا" يتطلب "ردا عالميا". واشار الدبلوماسي الاميركي للمجلس في أول اجتماع له في 2024، الى إن الولايات المتحدة تعتقد بأن الوضع في البحر الأحمر "يمر نقطة تحول".

كانت هذه تفاصيل خبر ممثل اميركي بالامم المتحدة: هجمات الحوثيين على سفن الشحن تتطلب "ردا عالميا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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