قتل شقيقه والمحاسب بالرصاص وانتحر.. كواليس جريمة هزت أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يكد يفرغ شخص من قتل أخيه ومحاسبه الخاص بالرصاص حتى لحق بهما بنفس الطريقة بمدينة السادس من أكتوبر مساء الأربعاء.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي طلقات بوصلة دهشور.

وجه اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

جهود البحث الجنائي التي أشرف عليها اللواء هاني شعراوي توصلت إلى أن مشادة كلامية بين شقيقين يمتلكان مطعما تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية.

تحريات العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بينت أن أحدهما أطلق النار على الثاني والمحاسب فأرداهما قتيلين ثم تخلص من حياته رميا بالرصاص.

فرضت الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان مع التحفظ على كاميرات المراقبة بقيادة المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر.

وصل فريق من النيابة العامة للمعاينة وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.