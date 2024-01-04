قائد فيلق القدس: عملاء إسرائيل وأمريكا نفذوا هجوم كرمان الإرهابي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال إسماعيل قاآني أن عملاء إسرائيل والولايات المتحدة هم من نفذوا الهجوم الإرهابي بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان، وفق روسيا اليوم.

وقال قاآني في كلمة خلال مراسم إحياء ذكرى الحاج قاسم سليماني: "هذا العام بينما نحيي ذكرى استشهاد الحاج قاسم، نفذ المقاتلون الفلسطينيون عملية طوفان الأقصى في عمل منسق".

وتابع: "نقول لأعداء المقاومة والكيان الإسرائيلي، بعد هذه الدعاية الواسعة، أصبح واضحا إلى متى ستصمدون أمام المقاومة، فلسطين هاجمتكم مرة، لكن كل ركائز حكومتكم انهارت".

وأضاف: "زعمتم أنكم أكبر جيش في الشرق الأوسط، لكن حركة مقاومة واحدة هزمتكم، ولهذا وقفت أمريكا خلفكم بكل قوتها. وبمشيئة الله سيأتي اليوم الذي ستضطر فيه أمريكا إلى دفع عواقب دعمها لإسرائيل أكثر من اليوم".

وأكد أنه "عندما ننظر إلى هذه الأحداث نفهم لماذا قال قائد الثورة إن الشهيد سليماني ملأ أيدي المقاومة. واليوم، ليس هناك مكان في غزة لدخول الدبابات. هذه الأرض التي تتخبط تحت القصف جعلتكم تحشدون كل قواكم منذ 89 يوما، لكن غزة وقفت أمام كل ذلك وقد نشطت كثيرا في الحرب".

وأشار إلى أن "خسائر العدو تتزايد يوما بعد يوم، والمقاومة ستصمد بقدر ما يلزم، ومن سيخرج من الميدان مهزوما هي إسرائيل".

وأضاف: "نحن متحدون لنتعلم طريق الشهيد سليماني جيدا ونهنئ ونعزي أسر شهداء حادثة كرمان الإرهابية التي نفذها عملاء الصهاينة وأمريكا. وأمثال الشهيد العاروري هم من يستطيعون السير على طريق النور هذا، واستشهاده هو والسيد رضي يظهر عجز العدو".