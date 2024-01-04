محاكمة تشكيل عصابي بتزوير المحررات الرسمية في القاهرة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة تزوير محررات رسمية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، واشتركوا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلي وزارة التربية والتعليم.

كما اشترك المتهمون مع آخر مجهول في تزوير رخصة سيارة منسوب صدورها إلى وحدة مرور الدراسة وذلك بطريق الاصطناع، إضافة إلى تزوير بطاقة رقم قومي وقلدا خاتم لإحدى الجهات الحكومية اصطنعاه، على غرار القوالب الرسمية الصحيحة.