مقتل إمام أميركي بإطلاق نار خارج مسجده في نيوجيرسي

أعلنت سلطات ولاية ​نيوجيرسي​ (New Jersey) الأميركيّة، مقتل إمام مسجد أميركي، برصاصات عدّة أصابته أمام مسجده في نيوراك (Newark).

وأوضح المدّعي العام لولاية نيوجيرسي، مات بلاتكين، أنّ القتيل يُدعى حسن شريف، وقد أُصيب فجر الأربعاء برصاصات عدّة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث ما لبث بعد بضع ساعات أن فارق الحياة متأثّرًا بجروحه.

وأشار إلى "أنّنا لا نعرف بعد الدّافع وراء هذه الجريمة، لكنّ الأدلّة الّتي جُمعت حتّى الآن لا تشير إلى أنّ ما جرى كان عملًا بدافع التّحيّز، أو عملًا من أعمال ​الإرهاب​ الدّاخلي".

وشدّد على أنّ "في ضوء الأحداث العالميّة، ومع تزايد التّحيّز الّذي تعاني منه العديد من المجتمعات في جميع أنحاء ولايتنا -وبخاصّة المجتمع المسلم- كثيرون في نيوجيرسي الآن يخالجهم شعور متزايد بالخوف"، موضحًا أنّ عدد المسلمين الأميركيّين في ولاية نيوجيرسي يبلغ 300 ألف نسمة.

بدوره، ركّز المدّعي العام لمقاطعة إسيكس، تيد ستيفنز، على أنّه "لا يبدو أنّ الإمام كان ضحيّة جريمة تحيّز، أو أن الأمر يتعلّق بالإرهاب"، مؤكّدًا "أنّنا ملتزمون بإحقاق العدالة لعائلة الإمام"، وواصفًا ما حدث بأنّه "جريمة غادرة".

من جهتها، أعلنت إدارة أمن النقل الأميركية "تي إس إيه" أنّ القتيل كان يعمل مدقّقًا أمنيًّا في مطار نيوارك منذ عام 2006.