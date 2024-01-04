شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يبدأ حملته الانتخابية بالهجوم على منافسيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يستهدف الرئيس الأمريكي جو بايدن منافسيه الجمهوريين البارزين دونالد ترامب ونيكي هالي خلال فعاليتين متتاليتين، إذ يسلط الضوء على نقاط ضعفهما في سباق انتخابات عامة.

وييعتزم بايدن يوم السبت المقبل التحدث بالقرب من فالي فورج بولاية بنسلفانيا، وهو موقع يعود للحرب الثورية الأمريكية (حرب الاستقلال الأمريكية)‏، إذ سيحيي الذكرى الثالثة للاعتداء الذي وقع في 6 يناير عام 2021 على مبنى الكونجرس (الكابيتول) الأمريكي.

تجديد الاتهام لترامب

وسيجدد بايدن اتهامه لترامب، المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، بأنه يشكل تهديدًا للديمقراطية الأمريكية.

ومن المنتظر أن يوجه بايدن رسالة مماثلة يوم الاثنين في ساوث كارولينا، موطن هالي، الحاكمة السابقة للولاية، والتي كافحت فيما يتعلق بمسألة العرقيات.

وسيتحدث الرئيس في كنيسة الأم إيمانويل، الكنيسة السوداء التاريخية في تشارلستون حيث قتل شخص يؤمن بتفوق العرق الأبيض 9 أشخاص في عام 2015.