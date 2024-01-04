شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعتزم إجراء اختبار الصحة العقلية لطلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية أنها تعتزم إجراء اختبار للصحة العقلية في جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، بدءًا من الفصل الدراسي الجديد في مارس المقبل.

وقالن إن ذلك يستهدف الكشف عن الطلاب المعرضين للخطر مبكرًا، في ظل تفاقم مشاكل الانتحار بين المراهقين والانطوائيين.

37 سؤالًا

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن الوزارة قولها إن الاختبار يتكون من نحو 37 سؤالًا، تستفسر من المشاركين عن أحاسيسهم أو أعراض القلق لديهم أو علاقاتهم الشخصية، أو ما تعرضوا له من صدمات نفسية أو حياتهم المدرسية.

وسيُجري الاختبار عبر الإنترنت، بحيث يمكن إجراؤه في أي مكان وفي أي وقت.

ومن المفترض أن يعمل المدرسون على تشجيع الطلاب الذين يبدو أنهم غير مستقرين عاطفيًا على الخضوع للاختبار.

مراهقون حاولوا الانتحار

وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة يونهاب عن تقرير صادر عن المركز الطبي الوطني والمركز الوطني لطب الطوارئ، أن عدد المراهقين ومن هم في العشرينات من العمر الذين حاولوا الانتحار أو أقدموا على إيذاء أنفسهم زاد بنسبة 50 إلى 70% خلال العامين الماضيين.

وإذا أظهرت النتائج أن هناك طلابًا بحاجة إلى رعاية، فبإمكان المدرسين أن يطلبوا من الطالب أو والديه السعي للحصول على استشارة أو علاج.