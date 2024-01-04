إصابة 4 أشخاص بحادث طعن نفذته امرأة في مترو أنفاق طوكيو

أفادت وكالة "كيودو" بأن "المرأة التي هاجمت ركاب مترو الأنفاق في العاصمة اليابانية طوكيو بسكين، اعترفت بأنها أرادت قتل الناس".

وهاجمت امرأة مساء أمس الأربعاء ركاب قطار توقف في محطة أكيهابارا في طوكيو، وأصابت 4 رجال.

وأشارت الوكالة إلى أن "عمر المهاجمة يتراوح بين 20 و30 عاما".