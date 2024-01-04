شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بحث مستمرة عن ناجين من زلزال اليابان.. والكثير في عداد المفقودين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في مقاطعة إيشيكاوا بوسط اليابان بعد الزلزال القوي الذي ضربها يوم رأس السنة الجديدة، في الوقت الذي ارتفع عدد القتلى إلى 78 ولا يزال الكثيرون في عداد المفقودين حتى اليوم الخميس.

ومع تضاؤل فرص العثور على ناجين قبل إغلاق نافذة الـ 72 ساعة الحاسمة في أعقاب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.6 درجة، يعتقد أن الكثيرين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في مدينة واجيما الساحلية التي تضررت بشدة، حيث اشتعلت النيران في سوق رئيسية واحترقت، وفقًا لوكالة كيودو للأنباء.

ومن المقرر أن تقوم سفينة نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي بتفريغ معدات ثقيلة على ساحل واجيما من أجل إزالة آثار الكارثة.

وتتزايد المخاوف أيضا من أن الطقس الممطر قد يؤدي إلى انهيارات أرضية في المناطق التي ضربها الزلزال.

وظل حوالي 33 ألف شخص في مقاطعة إيشيكاوا موجودين في مراكز إيواء حتى يوم الأربعاء. ووفقا للحكومة المركزية، انهار ما لا يقل عن 200 مبنى.