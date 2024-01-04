شكرا لقرائتكم خبر عن السفارات العربية تدعو رعاياها لاتخاذ الحذر من توابع زلزال اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر شمال ووسط اليابان في أول أيام عام 2024.

وحسب هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، أشارت الأرقام الأولية إلى أن نقطة المراقبة في مدينة واجيما بمقاطعة إيشيكاوا، شهدت أكبر تحرك للأرض، حيث تحركت أفقيا لمسافة نحو 1.3 متر إلى الغرب.

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أدى الزلزال إلى مقتل 78 شخصًا حتى الآن، مع استمرار البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة، بينما ينتظر عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم المساعدة.

عمليات الإنقاذ

بدأت عمليات الإنقاذ فور وقوع الزلزال، حيث تم إرسال آلاف من رجال الإطفاء والجيش والشرطة إلى المنطقة المتضررة.

وقد واجهت فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب انهيار الطرق والجسور.

كما تم استخدام طائرات الهليكوبتر لإجلاء المصابين ونقل المعدات إلى المناطق المنكوبة.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ العشرات من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، ولكن تم العثور على جثث العشرات من الأشخاص الآخرين.

الوضع الحالي

حتى يوم 4 يناير 2024، لا تزال عمليات الإنقاذ جارية بمختلف المناطق. كما تم إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المتضررة.

وأعلنت الحكومة اليابانية أنها ستبذل قصارى جهدها لمساعدة المتضررين من الزلزال.