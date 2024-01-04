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السفارات العربية تدعو رعاياها لاتخاذ الحذر من توابع زلزال اليابان

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر شمال ووسط اليابان في أول أيام عام 2024.

وحسب هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، أشارت الأرقام الأولية إلى أن نقطة المراقبة في مدينة واجيما بمقاطعة إيشيكاوا، شهدت أكبر تحرك للأرض، حيث تحركت أفقيا لمسافة نحو 1.3 متر إلى الغرب.

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عمليات الإنقاذ بعد زلزال اليابان - رويترز

أدى الزلزال إلى مقتل 78 شخصًا حتى الآن، مع استمرار البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة، بينما ينتظر عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم المساعدة.

عمليات الإنقاذ

بدأت عمليات الإنقاذ فور وقوع الزلزال، حيث تم إرسال آلاف من رجال الإطفاء والجيش والشرطة إلى المنطقة المتضررة.

سكان يتمون بإحدى المدارس عقب زلزال اليابان - د ب أ

وقد واجهت فرق الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب انهيار الطرق والجسور.

كما تم استخدام طائرات الهليكوبتر لإجلاء المصابين ونقل المعدات إلى المناطق المنكوبة.

عواقب ومخلفات زلزال اليابان - رويترز

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ العشرات من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، ولكن تم العثور على جثث العشرات من الأشخاص الآخرين.

الوضع الحالي

حتى يوم 4 يناير 2024، لا تزال عمليات الإنقاذ جارية بمختلف المناطق. كما تم إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المتضررة.

عمليات بحث مستمرة عن الناجين - رويترز

وأعلنت الحكومة اليابانية أنها ستبذل قصارى جهدها لمساعدة المتضررين من الزلزال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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