صورايخ الانتقام تدك معاقل الاحتلال على حدود لبنان وغزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلام الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الإسرائيلية اعتراضت صاروخين في سماء عسقلان بغلاف غزة.

كما ذكرت صحيفة ليبانون نيوز أن نحو 30 صاروخًا أطلق من جنوب لبنان نحو مستوطنة "دوفيف" شمال فلسطين.

فيما استهدف حزب الله اللبناني تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المالكية مقابل بلدة عيترون الحدودية بصاروخ بركان.

وكان "حزب الله" اللبناني أعلن في وقت سابق، عـن استهداف 10 مواقع لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الجنوبية.

فيما استُشهد، منذ فجر اليوم الخميس، عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت مصادر طبية بالقطاع المنكوب، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط أن 14 شخصًا استشهدوا بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل يؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما ارتفع عدد الشهداء؛ إثر قصف طائرات الاحتلال أرضُا زراعية تؤوي نازحين غرب خان يونس، إلى 6 شهداء.

وقصفت الطائرات ومدفعية الاحتلال عدة منازل في مخيم "المغازي" وقرية "المصدر"، وسط قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وشهدت منطقة "الزوايدة" وسط قطاع غزة قصفًا مدفعيًا وجويًا عنيفًا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ90 إلى أكثر من 22313 شهيًدا، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57200 جريح.