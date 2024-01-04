شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شرقي بغداد.. مسيرة مجهولة تقتل قياديين في حركة النجباء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وأفاد مراسل العربية/ الحدث اليوم الخميس بأن طائرة مسيرة قصفت مقراً للحشد قرب وزارة الداخلية العراقية شرقي بغداد.

كما أوضح أن الغارة استهدفت مسؤول اللواء الثاني عشر في حركة النجباء، مضيفاً أن الفصائل العراقية أكدت مقتل “أبو تقوى السعيدي” آمر اللواء 12، بالإضافة إلى مسؤول الدعم اللوجستي في الحركة “علي أبو سجاد”، وسط توقعات بسقوط قتيل ثالث، حسب ما نقلت وسائل إعلام تابعة للحشد.

إلى ذلك، أشارت مصادر العربية بأن القتلى كانوا عادوا قبل ساعات من الحدود السورية العراقية قبل مقتلهم.

فيما كشفت مصادر أمنية في الشرطة وطبية أن الضربة التي استهدفت مقراً لفصائل مسلحة موالية لإيران أدت إلى مقتل اثنين على الأقل وإصابة 6 آخري من مقاتلي الفصائل، وفق ما نقلت رويترز.

في حين رفع الحشد الشعبي درجة استنفاره، ودخل في حال انذار قصوى بكافة مقاره، بينما حلقت مروحيات عسكرية فوق بغداد.

من جهتها اتهمت حركة النجباء في بيان الولايات المتحدة بالتورط، محملة إياها مسؤولية شن الغارة على مقر الحشد الشعبي.

هجمات الفصائل

أتت تلك الضربة بعد هجمات عدة شهدتها الأسابيع الماضية، طالت قواعد عسكرية للتحالف تضم قوات أميركية سواء في العراق أو سوريا، وتبناها ما يعرف بـتنظيم ” المقاومة الإسلامية في العراق” الذي يضم إلى جانب النجباء، حزب الله العراقي، وغيرهما وفقا لـ”العربية”.

وكانت تلك “المقاومة” توعدت بتنفيذ مزيد الهجمات على القواعد الأميركية، ما لم تتراجع واشنطن عن دعمها المنقطع النظير لإسرائيل خلال حربها على قطاع غزة والتي دخلت شهرها الثالث.