طهران: بدأنا إجراءات دولية لملاحقة مفجري كرمان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد وصفها التفجيرين اللذين ضربا محافظة كرمان جنوبي البلاد بالإرهابيين، أكدت إيران أنها ستبدأ بملاحقة المتورطين دولياً.

وقال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إن بلاده بدأت إجراءات قانونية ودولية عبر الأمم المتحدة لملاحقة مرتكبي الانفجارين اللذين وقعا أمس في محافظة كرمان بجنوب شرق البلاد.

رد قاس

أتى ذلك، بعد أن توعد معظم المسؤولين الإيرانيين برد قاس وقاسم على المتورطين.

وفيما اتهم بعضهم إسرائيل بالتورط في تلك “الجريمة”، رأى مسؤول أميركي كبير أن التفجيرين يبدوان هجومين إرهابيين من أمثال تلك التي يشنّها في العادة تنظيم داعش.

يذكر أن مسؤولين إيرانيين كانوا أعلنوا، أمس، أن عدد القتلى الذين سقطوا في التفجيرين بلغ 95 شخصاً، إلا أن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية عاد وأوضح أن العدد الدقيق 84.

ووقع التفجيران شبه المتزامنين واللذان استهدفا حشوداً كانت تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في محافظة كرمان قرب مقبرة الشهداء حيث يرقد سليماني، وسط ظروف إقليمية شديدة التوتر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.