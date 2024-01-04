الرئاسة الفلسطينية تندد بالتصعيد المتواصل لقوات الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، تواصل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، على محافظة "طولكرم" ومخيمي "طولكرم" و"نور شمس" لليوم الثالث على التوالي؛ يأتي استكمالا للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أبو ردينة، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسطأن عمليات التصعيد التي تقوم بها قوات الاحتلال في غزة والضفة الغربية لن تحقق الأمن والاستقرار، سواء في فلسطين أو في المنطقة برمتها، خاصة اعتداءات المستوطنين على المدن والقرى والمخيمات بحماية قوات الاحتلال، التي ستدفع بالأمور إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي المستمر وتوفير الحماية للاحتلال شجعاه على التمادي في مجازره المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.. مطالبا الإدارة الأمريكية بإلزام سلطات الاحتلال وقف عدوانها الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا فوق أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه وفي مقدمتها القدس بمقدساتها.