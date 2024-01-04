وزير التنمية المحلية يتابع مشروعات محافظة جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

بحث الاجتماع، متابعة موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 والتي تم الانتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات بجميع مراكز المحافظة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق، وتطوير الشوارع والنظافة، وتحسين البيئة، والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة والقيادة السياسية لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليًا من خلال الاستثمارات الحكومية التي تخصصها الدولة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية التنسيق بين أجهزة المحافظة مع الشركات المكلفة بتنفيذ المشروعات الجديدة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لدفع أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المخططة للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني جنوب سيناء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات في عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء والتي ستحقق نقلة حضارية لأهالي المحافظة في ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياحية وأثرية ودينية وعالمية.

ووجه وزير التنمية المحلية، بالعمل بصورة مستمرة للانتهاء من كل المشروعات الجارية على أرض المحافظة في مختلف المدن في مواعيدها المقررة ودخولها الخدمة، مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة مستمرة للانتهاء من جميع المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

ومن جانبه، أشار اللواء خالد فودة، إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية وجولاته الدورية على أرض الواقع، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة إنشاء بعض التجمعات التنموية بمدن المحافظة والمشروعات السياحية والخدمية بمدينة دهب وأعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الرويسات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن آمن وملائم ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة.

وعرض المحافظ، على اللواء هشام آمنة، موقف إنشاء 5 ميادين بمدينة شرم الشيخ، وهي: ميدان دلتا شرم، وميدان المحكمة، وميدان العلم نور، وميدان مجلس المدينة الجديد، وميدان عامل النظافة.

وتطرق اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع، إلى جهود محافظة جنوب سيناء، للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإقامة المعارض والشوادر والمنافذ بجميع مدن المحافظة، ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضي لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة.

وشدد وزير التنمية المحلية، على توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة من محدودي الدخل، والتصدي لجشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، لافتا إلى أن هناك متابعة أسبوعية من رئيس الوزراء لهذه المبادرة وتطوراتها على أرض المحافظات.

وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه يتابع باستمرار جوانب تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنطاق المحافظة ويتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين وبكميات متوافرة وعدم الخروج عن الأسعار المعلنة، ويشدد على إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الغش والتصدي لجشع التجار والاحتكار للمواد الغذائية.

كما استعرض اللقاء موقف أعمال تطوير الحملة الميكانيكية على مستوى مدن المحافظة، والتأكد من جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة في محافظة جنوب سيناء، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء، فيما يخص سرعة الانتهاء من تجهيز مراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ وذلك للمساهمة في تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير البيانات والمعلومات لمتخذي القرار، وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمي الآمن.

وأكد اللواء خالد فودة، قيامه بتفقد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بالطور، والمتابعة المستمرة لأعمال الشبكة الوطنية للتأكد من مدى جاهزية الجميع لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة، مشيرًا إلى أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل مدينة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

وأشار اللواء خالد فودة، إلى الاستعداد التام لأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار والتأكد من جاهزيتها، تنفيذًا لتوجيهات رفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ.

ولفت المحافظ، إلى تكليفاته لرؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء موقف منظومة المتغيرات المكانية، وتأكيد أهمية الإزالة الفورية لكل أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم لها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغًا بملف التعديات، مشددًا على ضرورة اليقظة التامة لرصد كل حالات التعدي في المهد، موجهًا بالاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورا.

فيما أكد محافظ جنوب سيناء، مواصلة مدن المحافظة في القيام بحملات إزالة التعديات ومخالفات البناء على أراض وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة على أرض المحافظة، بالإضافة إلى بعض مشروعات البنية التحتية الجارية في المخلفات بما يساهم في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالي 146 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى حرص المحافظة على تقديم خدمات نظافة متميزة تتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية، مضيفًا أنه يجرى العمل على تطبيق منظومة وإدارة متكاملة للمخلفات ومستدامة ومنتظمة على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط بشرم الشيخ لا تقل عن المدن العالمية في هذا المجال.

وتابع اللواء هشام آمنة، مع محافظ جنوب سيناء، موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة حيث شهدت خلال عام 2023 توريد حوالي 70 ألف شجرة "أشجار مثمرة – أشجار خشبية" للمحافظة بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه.

واختتم وزير التنمية المحلية، باستعراض جهود المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بسهولة ويسر والاستفادة من التحول الرقمي في جميع المدن والمراكز وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطنين.

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