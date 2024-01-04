الخطيب وأحفاده في زيارة لمستشفى سرطان الأطفال بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

زار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان فى الأقصر.

ورافق الخطيب خلال الزيارة أحفاده، حيث تفقدوا أقسام المستشفى برفقة الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى، وعدد من الأطباء ومسؤولي العلاقات العامة.

واستقبل الأطفال الذين يتلقون علاجهم داخل المستشفى الكابتن محمود الخطيب استقبال حافل حيث التقطوا صوراً تذكارية معه، وقام الخطيب بالتوقيع على تي شيرتات الأهلي وأهداه للأطفال الذين عبروا عن سعادتهم بوجود أسطورة كرة القدم المصرية والإفريقية بينهم.

وحرص الخطيب على مشاركة الأطفال اللعب وحثهم على ضرورة الصبر وتحمل العلاج والثقة في الله أولًا في أن هذه الفترات الصعبة ستمر، مشيرًا إلى أن المستشفى يوفر كافة الخدمات الطبية بجودة عالية ومن خلال أطقم طبية على أعلى مستوى.

وأشاد الخطيب بالصرح الطبي مشيرًا إلى أنه حريص على زيارة المستشفى ولقاء الأطفال المرضى مع كل زيارة للأقصر، مؤكداً أن الأهلي بكافة فروعه يفتح أبوابه للأطفال المرضى فضلا عن التعاون المستمر بين المستشفى وفرع النادي الأهلي بطيبة وإقامة العديد من الفعاليات خلال الفترة الماضية في إطار الدور والمشاركة المجتمعية للأهلي مع كافة المؤسسات الخيرية والإنسانية.

وأكد الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى، أن الكابتن محمود الخطيب أبدي إعجابه بالمستشفى وبما يقدمه من خدمات طبية مجانية، وأكد أنه وكل قيادات ولاعبي الأهلي يدعمون هذا الصرح الطبي المميز .

وأكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من الزيارات المهمة والتي أسعدت الجميع، مشيرًا إلى أن الخطيب شارك في وضع حجر الأساس لمستشفى شفاء الأورمان وشارك أيضا في الافتتاح ويتابع ويزور المستشفي خلال أغلب زياراته للأقصر وسبق أن لبي دعوة طفل مريض لزيارة النادي وكان الخطيب في مقدمة مستقبليه.

وأشار فؤاد أن مثل هذه الزيارات تنعكس وتؤثر إيجابيًا على الحالة الطبية للأطفال وهى دعم معنوي مهم للغاية، ووجه الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للكابتن محمود الخطيب ولكافة الداعمين للمستشفى.