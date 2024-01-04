البنك الأهلي المتحد يفتتح فرعًا جديدًا في محافظة دمياط لدعم الصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

افتتح البنك الأهلي المتحد مصر، اليوم الخميس فرعًا جديدًا بمحافظة دمياط، بما خطط البنك في دعم الصناعات والأنشطة المختلفة بالمحافظة، ومشاركته في النمو الاقتصادي للبلاد.

وبحسب بيان للبنك اليوم، جاء افتتاح الفرع بحضور محمد عاصم نائب أول الرئيس التنفيذي للائتمان والتجزئة المصرفية وأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك.

ويأتي افتتاح فرع دمياط ذلك في إطار خطة البنك الأهلي المتحد مصر التوسعية التي تستهدف التواجد في المحافظات الحيوية، حيث تتسم المحافظة بتواجد ميناء دمياط.

ووصل عدد فروع البنك 42 فرعًا حاليًا تغطي أنحاء الجمهورية، بهدف تعظيم دوره في نشر الشمول المالي، بحسب ما جاء في البيان.

وقالت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلي المتحد مصر إن افتتاح الفرع الجديد يأتي استمرارًا لجهود البنك في خطط التوسع الجغرافي وجاء ذلك عقب أيام من افتتاح الفرع الجديد للبنك بمنطقة "تيدا الصينية".

ويركز البنك على التوسع في المحافظات والمناطق الاقتصادية الهامة، وذلك بالتوازي مع التوسع في الخدمات المُقدمة للمواطنين، وفق هالة صادق.

وأوضحت أن المجموعة تنظر إلى السوق المصرية كونها أحد الأسواق الهامة لما تمتلكه من مقومات نمو منها التعداد السكاني الكبير، والتنوع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعزز خطط البنك في التوسع للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية.