أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- ​مديرية التوجيه​، أنّ "وحدات من الجيش تابعت مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتّسلل غير الشّرعي". وأوضحت في بيان، أنّ "في هذا الإطار، أُحبِطت خلال الأسبوعين المنصرمين، محاولات تسلّل نحو 700 سوري عبر الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة، وأُوقِف بتاريخ 3/1/2024 عند حاجز ​شدرا​- عكار، 9 سوريّين كانوا قد تسلّلوا إلى الأراضي اللّبنانيّة داخل صهريج مُعدّ لنقل الغاز؛ وقد أُوقِف سائق الصّهريج"، مشيرةً إلى أنّ "التّحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: إحباط محاولات تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود وتوقيف 9 آخرين في شدرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.