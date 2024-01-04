دريان أصدر قرارًا بتشكيل لجنة "المركز الصحي العام" برئاسة أنس المغربل

أصدر مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، قرارًا بتشكيل لجنة "المركز الصحّي العام" التّابع لدار الفتوى، المؤلّفة من: أنس محمّد المغربل رئيسًا للجنة، كمال أحمد ناجي فارس نائبًا للرّئيس، محاسن يحيى عيتاني أمينةً للسرّ، هاني فاروق الشعار أمينًا للعلاقات العامّة، عماد رسول شاهين أمينًا للمال، والأعضاء وليد توفيق غلاييني، محمّد خير عماد سوبرة ومجد محمّد خالد سنو.
وأوضحت دار الفتوى، في بيان، أنّ "مهمّة لجنة المركز الصحّي العام تقديم أفضل الخدمات الصّحيّة والرّعاية الصّحيّة الأوّليّة لمن هم بحاجة إليها، وبرامج الوقاية الصّحيّة من أجل صحة أفضل للعائلة في المجتمع".
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