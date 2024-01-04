انت الان تتابع خبر ما هو نظام المحاولات الذي أعادت التربية العمل به في العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت وزارة التربية يوم امس الأربعاء، ان هيئة الرأي في الوزارة قررت إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي 2023_2024 والسماح لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة من المنتظمين والراسبين بدرس او درسين لعام (2022_2023) أداء الامتحانات على وفق نظام المحاولات".ونظام المحاولات او مايعرف بـ"التحميل"، هو نظام تم اقراره في سنوات مختلفة والغاؤه، لكن العمل به منتظم منذ 3 سنوات، قبل ان تقرر وزارة التربية في أيلول الماضي الغاء النظام للعام الدراسي 2023-2024، لكن يوم امس أعلنت وزرة التربية إعادة العمل به.

ويتضمن نظام المحاولات او التحميل، السماح لطلبة السادس الاعدادي ممن يرسبون في درس او درسين، ان يعيدوا العام الدراسي في السنة التالية لكن دون دوام او إعادة الامتحان بجميع المواد الدراسية، بل يتاح لهم الامتحان بمادة او مادتين فقط اللتين رسب بهما الطالب، مع الحفاظ على درجاته للمواد الأخرى التي نجح بها في السنة الدراسية الماضية.

ويتضمن النظام عدة شروط، من بينها ان يكون الطالب راسب سنتين او اقل في صفه، لكن التعليمات والضوابط الجديدة للعام الدراسي الحالي لم تصدر بعد من وزارة التربية.