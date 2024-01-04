الدبابات الإسرائيلية تفصل مخيمات وسط قطاع غزة عن بعضها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فصلت الدبابات الإسرائيلية، التي توغلت في عمق مخيمات البريج والمغازي وأطراف النصيرات وسط قطاع غزة ؛ المخيمات عن بعضها بشكل كامل، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على تلك المخيمات مما خلف مئات الشهداء والجرحى.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني : إن مخيم المغازي الذي تتوغل الدبابات الإسرائيلية في عدة محاور فيه وسط قصف جوي ومدفعي، تم فصله عن بقية مناطق القطاع، بعد تدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليه، مما شكل صعوبة بالغة أمام سيارات الإسعاف، التي لا تستطيع تلبية نداءات الاستغاثة من الأهالى لانتشال الشهداء والجرحى، كما فصلت الدبابات الإسرائيلية مخيم البريج عن مخيم النصيرات بشكل كامل، ودمرت الطرق بعد قصفها بعد صواريخ، وترافق ذلك مع قطع الاحتلال الإسرائيلي امدادات الغذاء والدواء والمياه عن تلك المخيمات، مما فاقم من الوضع الإنساني فيها.