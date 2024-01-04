دحلان: حان الوقت للبحث عن قيادة جماعية لإنقاذ حياة الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد القيادي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم الخميس، أنه لا يبحث عن أي موقع في السلطة الفلسطينية، لكنه شدد أيضًا على أنه لن يتخلى عن مسؤوليته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

أضاف دحلان لا أرى نفسي مسؤولا عن أي موقع في السلطة اليوم أو غدا، ولكني لن أتخلى عن مسؤوليتي تجاه شعبنا الفلسطيني.

رأى دحلان أن الوقت حان للبحث عن قيادة جماعية لإنقاذ حياة الفلسطينيين والانتقال بهم من حالة الفوضى إلى المؤسسات.

أشار إلى أن زمن القيادة الجماعية يجب أن يبنى بعد هذه الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني، متوقعا حدوث تغير في الخريطة السياسة الإسرائيلية بعد الحرب على غزة.

تابع دحلان في تصريحاته: الشعب الفلسطيني لن يموت وسيجد طريقه نحو الاستقلال بدعم من الدول الغربية والمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الحرب على غزة أحدثت هزة في الوعي الدولي والجمعي للناس.

اعتبر القيادي الفلسطيني أن اغتيال إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية ببيروت هو لاستعادة ما هدر من كرامتها عبر الأشهر الثلاثة السابقة في إشارة إلى يوم السابع من أكتوبر الماضي.

قال، إن اغتيال العاروري يحقق بعضا من الرضا الداخلي لدى قيادات إسرائيل المحبطة، ولكنه لن يوقف المسيرة أو يغير الاتجاهات.