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حميدتي من كينيا: نثمن جهود سلطان درافور في الحرب السودانية

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ياسر رشاد - القاهرة - التقي محمد حمدان دقلو الملقب ب "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، بسلطان درافور أحمد أيوب على دينار، اليوم الخميس، في العاصمة الكينية نيروبي.

وأكد دقلو، قي تغريدة عبر منصة أكس "تويتر سابقا"، على  أهمية دور قادة ورموز المجتمع السوداني في الحفاظ على وحدة وتماسك شعبنا.

وقال قائد قوات الدعم السريع، إننا نتطلع الى تنسيق الجهود والعمل المشترك، من أجل تخفيف معاناة أهلنا في جميع مناطق السودان، وخاصة في دارفور وصولا الى استدامة الامن والسلام والاستقرار.

ثمن دقلو،  المواقف المشرفة للسلطان أحمد أيوب علي دينار، وجميع زعماء الإدارة الاهلية الوطنيين الذين وقفوا في الحياد، ونبذوا الحرب وانصرفوا الى مساندة ودعم مجتمعاتهم خلال هذه الفترة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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