لماذا يرتدي أرسنال الزي الأبيض ضد ليفربول؟

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بغداد - ياسين صفوان - وسيكرر أرسنال وليفربول المواجهة بينهما من جديد، بعد أقل من الشهر على تعادلهما 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكان من المنتظر أن يلعب أرسنال بالزي الأحمر والأبيض الأساسي له، بينما يرتدي ليفربول الضيف قميصه الثاني، لكن "الغانرز" قرروا اللعب بالأبيض فقط.



وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرتدي فيها أرسنال الزي الأبيض الكامل والأولى على ملعبه، بعد الأولى في لقاء الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي في 2022 ضد نوتنغهام فورست، ثم في العام الماضي أمام أوكسفورد يونايتد لحساب ذات الدور من نفس البطولة.

وخسر أرسنال وقتها 0-1 بشكل مفاجىء في المباراة الأولى بالقميص الأبيض ضد نوتنغهام فورست في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، ثم فاز 3-0 على أوكسفورد يونايتد الموسم الماضي.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن ارتداء أرسنال لهذا القميص، يأتي كجزء من حملة تحمل عنوان "لا مزيد من اللون الأحمر"، وهي تستهدف القضاء على جرائم القتل بالسكاكين.

وتم إطلاق تلك المبادرة في عام 2022 بهدف مناهضة العنف بين الشباب، بالإضافة لوجود قميص خيري بعنوان "لا مزيد من اللون الأحمر" في إشارة للون الدم، وستكون تكلفته 30 جنيها استرلينيا، وستذهب أرباحه للجمعيات الخيرية.

وعن فكرة ارتداء القميص الأبيض، يُعلق جاك أيرونسايد، الذي يعمل في الإدماج الاجتماعي في أرسنال قائلاً: "ارتداء القميص في يوم المباراة، يعني تعبير عن موقف وإصدار بيان بما يسلط الضوء على القضية، وبعدها يمكننا تقديم الدعم من خلال المشاركة الأسبوعية الفعلية مع الشباب".

يذكر أن فريق أرسنال للسيدات سيرتدي القميص الأبيض أيضاً يوم 14 يناير الحالي، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام واتفورد.

