انت الان تتابع خبر رئاسة الجمهورية تدين العدوان على أحد المقرات الأمنية في بغداد: خرق للسيادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، انه "تدين رئاسة الجمهورية بشدة العدوان الذي استهدف إحدى المقرات الأمنية في بغداد، وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى".

وأضاف، إن "هذا العدوان يعد خرقا وتجاوزا على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكا صريحا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية".



وتابع، إن "العراق إذ يحذر من استمرار التصعيد في المنطقة الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها،" داعيا الى "تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف".