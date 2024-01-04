انت الان تتابع خبر الخارجية: العراق يحتفظ بحق الرد على من يحاول المساس بأرضه وقواته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الوزارة تعبر عن إدانتها الشديدة للاعتداء السافر الذي استهدف اليوم الخميس أحد المقار الأمنية العراقية".

وأضافت، ان "الاعتداء على تشكيل أمني يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويخضع لسلطة الدولة تصعيد خطير"، مؤكدة ان "العراق يحتفظ بحقه باتخاذ موقف حازم وكل الإجراءات التي تردع من يحاول المساس بأرضه وقواته الأمنية".

