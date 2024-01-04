السودان يوجه رسالة نارية لإثيوبيا وأرض الصومال

ياسر رشاد - القاهرة - تتابع جمهورية السودان باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في العلاقات بين جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين.



وفي هذا الإطار يشدد السودان على ضرورة الالتزام الصارم بما استقر عليه النظام الدولي الحالي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وقواعد القانون الدولي، باحترام سيادة الدول واستقلالها وحدودها المعترف بها دوليًا، باعتبار أن ذلك هو أساس السلم والأمن الدوليين.



وبالتالي فإن التعاون بين الدول لا بد أن يبنى على تلك الأسس، واتباع الوسائل القانونية الصحيحة ومن ضمنها التعامل مع الحكومات الشرعية المعترف بها دوليًا دون غيرها من الكيانات.

لكل ما سبق يدعو السودان لحل هذه الأزمة بما يعزز الالتزام بقواعد القانون الدولي وصيانة وحدة الصومال وسيادته، باعتباره دولة عضو في الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والإيجاد، ويحافظ على العلاقات الودية بين البلدين الشقيقين وكل دول القرن الأفريقي والقارة.