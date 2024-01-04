القوات المسلحة العراقية: استهداف مسيرة لمقر أمني ببغداد اعتداء سافر وتعد صارخ

ياسر رشاد - القاهرة - أدان المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول استهداف أحد المقار الأمنية في بغداد.

وقال رسول - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس - "في اعتداء سافر وتعد صارخ على سيادة العراق وأمنه، أقدمت طائرة مسيرة على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقار الأمنية في العاصمة بغداد اليوم، ما أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلاً".

وأضاف "إن القوات المسلحة العراقية تحمل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، الأمر الذي يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي".

وتابع "إننا نعد هذا الاستهداف تصعيداً خطيراً واعتداءً على العراق وبعيداً عن روح ونص التفويض والعمل الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق .. متمنيا الرحمة والمغفرة لشهداء العراق والشفاء العاجل للجرحى".

واستنكرت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الخميس العدوان الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد.

وقالت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن هذا العدوان يعد خرقاً وتجاوزاً على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكاً صريحاً للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية".

وأضاف البيان " أن العراق يحذر من استمرار التصعيد في المنطقة الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها، ويدعو إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف".