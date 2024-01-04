أمير الكويت يعيّن الشيخ محمد صباح رئيسًا للوزراء

كلّف أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتشكيل حكومة. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بصدور "أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة". والشيخ محمد (68 عامًا) هو الابن الرابع لأمير الكويت الثاني عشر الشيخ صباح السالم الصباح الذي تقلد الحكم من عام 1965 حتى وفاته في 1977.

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