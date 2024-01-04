رسالة بلا توقيعات .. بايدن يمكن أن يخسر أصواتاً بسبب حرب غزة

الشارقة - اميمة ياسر - حذر 17 من أعضاء حملة بايدن الانتخابية، في رسالة بلا توقيعات، من أن بايدن يمكن أن يخسر أصواتاً بسبب حرب غزة، مطالبين إياه بالعمل على وقف الحرب هناك.

وحث أعضاء حملة بايدن، الذين لم يكشفوا عن هوياتهم في الرسالة المنشورة على منصة (ميديام)، الرئيس الأمريكي على الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وذلك بحسب ما نشره موقع «الشرق للأخبار».

وكتبوا في رسالتهم: «بصفتنا موظفون في فريقك، نعتقد أن من الواجب الأخلاقي والانتخابي بالنسبة لك أن تدعو علناً إلى وقف العنف»، وأكدوا أن «التواطؤ في التسبب بموت أكثر من 20,000 فلسطيني، 8,200 منهم أطفال، لا يمكن تبريره ببساطة».

كما حث الموظفون الرئيس على إنهاء المساعدات العسكرية غير المشروطة لإسرائيل، ودعوا إلى وقف التصعيد في المنطقة، بما في ذلك العمل على إطلاق سراح الرهائن.

وبحسب صحيفة «بوليتيكو»، تعد الرسالة أحدث مثال على الانقسامات الداخلية، ليس فقط داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، لكن داخل إدارة بايدن نفسها، بشأن كيفية التعامل مع حرب غزة.

ومنذ الخريف، حثت موجة من رسائل الاحتجاج – غالباً ما تكتب دون أسماء – الرئيس الأمريكي على دعم وقف إطلاق النار.

وفي نوفمبر، وقع 500 مسؤول سياسي وموظف من 40 وكالة حكومية رسالة واحدة مجهولة، بينما تضمنت رسالة أخرى أسماء أكثر من 500 عضو بحملة بايدن الرئاسية لعام 2020.

كما أرسل متدربون في البيت الأبيض رسالة إلى الرئيس الأمريكي، وأرسل موظفون في الكابيتول هيل رسائل مماثلة إلى رؤسائهم.

وأثار أنصار بايدن تساؤلات حول صحة هذه الأرقام، مشيرين إلى أن عدم الكشف عن هويتهم يجعل من المستحيل تأكيدها.

وقال مسئول في حملة بايدن إنهم لا يستطيعون التعليق على رسالة لم تتلقها الحملة بعد، لكنه أضاف: «عندما يتعلق الأمر بموقف الرئيس بايدن، فقد كان واضحا: إسرائيل لديها الحق والالتزام بالدفاع عن شعبها بعد هجوم 7 أكتوبر الإرهابي».

وأضاف: «إنه يعرف أيضاً أهمية كسب ثقة كل مجتمع، وهذا هو السبب في أنه يعمل عن كثب وبفخر مع قادة في المجتمعات اليهودية والإسلامية والفلسطينية في أمريكا».