أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من عصر يوم الخميس 4-1-2024 تموضعا ‏مستحدثا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله: استهدفنا تموضعًا ‏مستحدثًا ‏لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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