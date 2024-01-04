انت الان تتابع خبر بعد بتر ساقه.. الكشف عن الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بدوي ان "حالة النجم الشهير باتت مستقرة"، موضحاً أنه "تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية نتيجة إصابته بمرض السكري، وأدت إلى بتر أحد أطرافه إثرها".

وأضاف، أن "حياة نجم "العاصفة تهب مرتين" لم تعد في خطر"، كاشفا أن "الفنان يمكث بالمستشفى منذ فترة شهر ونصف شهرين تقريباً، بسبب عمليات غسيل الكلى".



ورغم ذلك، فقد أشار إلى أنه "أصبح بحالة مستقرة، وفي تحسّن، نافياً كل ما تردد من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً".

إلى ذلك، طالب بدوي محبي إبراهيم "بالدعاء له وزيارته والسؤال عليه، كي تتحسن حالته النفسية".

وكان إبراهيم قد علّق في وقت سابق على ما يمر به، حيث جاء في بيان أصدره عبر نقابة الممثلين ونشره الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله عبر حسابه على "فيسبوك": "أصدقائي وأحبائي... أتقدّم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحيّ الحرج، والذي عبّرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون التي تتابع منذ البداية كلّ التفاصيل، ولديها الجواب عن أيّ سؤال، وتحديداً بشخص النقيب نعمة بدوي. مع خالص شكري وامتناني ومحبتي.. فادي إبراهيم".

يشار إلى أن نقابة الفنانين في لبنان كانت أعربت عن "استيائها من انتشار أخبار مغلوطة عن الفنان فادي إبراهيم، والتي تحدثت عن ضرورة تقديم المساعدة المادية للممثل كي يتمكن من تلقي العلاج الخاص بغسيل الكلى".

وقالت النقابة إن "الفنان ليس بحاجة لأي مساعدة"، مشددة على أن "جميع زملائه في النقابة يقفون إلى جانبه".

