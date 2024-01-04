انت الان تتابع خبر تركيا.. تفاصيل جديدة حول خلية الموساد المقبوض عليها في اسطنبول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد ذكرت وسائل الإعلام التركية أن "السلطات اقتادت عملاء الخلية، اليوم، إلى أحد مراكز الفحص الطبي قبل انطلاق التحقيقات معهم، مؤكدة أن أعضاءها عملوا على خطط تستهدف مواطنين أجانب يقيمون في تركيا لأسباب إنسانية".وقالت إن "المتهمين خضعوا لفحوصات في المستشفى الحكومي بمنطقة بيرم باشا بإسطنبول، تحت الرقابة الأمنية وبعد اجتيازها أعادتهم قوات الأمن إلى قيادة الشرطة في إسطنبول، لاستكمال التحقيق معهم".

وبحسب المعلومات التي تم تسريبها فإن "جنسيات العملاء شملت فلسطينيين وأتراكا وإسرائيليين وجنسيات أخرى".

كما تضمنت الأنشطة التي كانوا يقومون بها "التجسس على رعايا أجانب داخل تركيا وتنفيذ تفجيرات وعمليات تخريب واغتيالات واختراق أجهزة حاسوب وهواتف وشبكات واي فاي، مشيرة إلى أن العملاء خضعوا قبل التجنيد من الموساد لاختبارات للتأكد من ولائهم".

من جانبه كان المدعي العام التركي قد أمر أول من أمس الثلاثاء "باعتقال 46 مشتبها في تورطهم في مخطط للموساد لاستهداف أجانب في تركيا، فيما تم القبض على 33 منهم ويجري حاليا البحث عن 13 آخرين هاربين".

ووفق المعلومات فإن "عمليات الضبط والمداهمة جرت في 8 مناطق ومحافظات تركية مركزها إسطنبول، مؤكدة أن الموساد كان يهدف ويخطط لاختطاف أجانب من تركيا بينهم أعضاء في حركة حماس والحصول على معلومات تتعلق بالفلسطينيين المقيمين في الأراضي التركية".

بدوره وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن "العملية أجريت بشكل متزامن، وتم ضبط آلاف العملات الأجنبية كانت بحوزة المتهمين، فضلا عن مسدس غير مرخص، وعدد كبير من الخراطيش والمواد الرقمية".

