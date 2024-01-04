شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل المدارس وحركة السير شمال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت مئات السيارات اليوم في السويد والدنمارك بسبب تساقط الثلوج بغزارة جراء موجة البرد التي تضرب المنطقة.

وألغيت العديد من رحلات القطارات في النرويج، فيما أرسل أفراد من الجيش لدعم فرق الإنقاذ في جهودها لمساعدة سائقي السيارات العالقين بين هوربي وكريستيانستاد في مقاطعة سكين في جنوب البلاد.

أسباب تعطل المدارس وحركة السير شمال أوروبا

ووصلت درجة الحرارة إلى 5 درجات مئوية تحت الصفر، فيما حاصرت الثلوج يوم أمس ما يقارب ألف مركبة على هذا الطريق الذي سيظل مغلقًا أمام حركة السير حتى صباح الجمعة.

وأوضحت شرطة المقاطعة، إنقاذ جميع الأشخاص الذين كانوا على الطرقات باستثناء سائقي الشاحنات ليلة أمس، وتأمين الطعام لهم ومعالجة بعض الحالات المرضية.

كما دعت السكان إلى عدم القيادة في المنطقة، وكذلك في بعض مناطق الدنمارك التي تساقط ما يصل إلى نصف متر من الثلوج عليها.

صعوبات في التنقل

وفي أقصى الشمال في النرويج بمنطقة كاوتوكينو انخفضت الحرارة إلى 41,6 درجة مئوية تحت الصفر ليلًا، وظلت المدارس مغلقة في عدة بلديات.

وألغيت جميع رحلات القطارات بين أوسلو وكريستيانساند، بسبب صعوبات التنقل بعد تساقط الثلوج بكثافة في الأيام الأخيرة، ويتوقع أن يبقى بعضها مغلقًا الجمعة.

وفي فنلندا سجل رقم قياسي جديد للبرد في إينونتيكيو (شمال غرب) حيث بلغت درجة الحرارة 42,1 درجة مئوية تحت الصفر.