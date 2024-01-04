مقتل الجنرال الإسرائيلي جون بيغري قائد المهام الخاصة في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قُتل الجنرال "جون بيغري" قائد كتيبة المهام الخاصة دلتا الأمريكية المشاركة في غزة.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال قرب مصنع شومر في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأجلت وحدة 669 للإنقاذ أكثر من 1000 جريح أصيبوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

على جانب آخر، قال القيادي في حركة حماس أحمد عبد الهادي، أثناء تشييع الشهيد صالح العاروري، :"إذا ظن العدو أنه بغدره يمكن أن يفتّ عضد المقاومة فهو واهم لأن دماء الشهداء لطالما أضاءت طريق المقاومة والتحرير".

وأضاف أن، فلسطين ولبنان يودعان اليوم مع أبناء الأمة رجالاً أشداء خاضوا غمار المعارك في كل الميادين والاتجاهات، والشهيد العاروري حمل الأمانة ورفع الراية قائداً في حركتنا المجاهدة وعلى رأس قيادة الضفة حيث رسم مسارات استراتيجية.

وأوضح، أن الضفة تواجه تحديات متعددة من العدو ومن القريب والبعيد ونجح في استئناف المقاومة فيها، وعملية الاغتيال للشهيد في قلب العاصمة بيروت دليل على العقلية الدموية للاحتلال ونهجه منذ عقود.