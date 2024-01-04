رويترز: داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيري كرمان جنوب إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن التفجيرين اللذين وقعا في كرمان بجنوب إيران، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

كان التلفزيون الرسمي في طهران أعلن، مقتل أكثر من 100 شخص في انفجارين مدينة كرمان جنوبي إيران، بالقرب من مرقد اللواء الإيراني قاسم سليماني تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق.

وأشار التلفزيون الرسمي في البداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثانٍ" في المكان ذاته.