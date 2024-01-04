للمصريين والأجانب.. تفاصيل شهادتي 23.5% و27% ببنكي الأهلي ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قرر بنكا الأهلي المصري ومصر- أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي- طرح شهادتين أجل سنة مرتفعة الفائدة الأولى بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريا والثانية بعائد سنوي 27% يصرف مع نهاية أجلها بداية من غد الجمعة.

ويأتي طرح الشهادة مرتفعة العائد مع بدء أول استحقاق في الشهادتين أجل سنة التي تم طرحهما في بنكي الأهلي ومصر في 4 يناير الماضي 2023 ذات العائد 22.5% يصرف شهريا و25% للعائد السنوي.

كانت الشهادتين 22.5% و25% جذبتا مدخرات بقيمة 500 مليار جنيه خلال 28 يوما من طرحهما في بنكي الأهلي ومصر اللذين يعدان ذراعي البنك المركزي لتنفيذ سياسته النقدية.

وقال بنك مصر في بيان له اليوم، إن البنك قرر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف نهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية تفاصيل شراء الشهادتين الجديدتين مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر.

- سعر الفائدة: يسجل سنويا 23.5% يصرف العائد شهريا و27% يصرف مع نهاية أجلها.

- الحد الأدنى للشراء: يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها.

- أجل الشهادتين: عام واحد.

- نوعية العملاء المستهدفة: تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

- بدء بيع الشهادة: يبدأ من غدا الجمعة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي والفروع.

- احتساب العائد: يبدأ من يوم العمل التالي للشراء.

- الاقتراض بضمان الشهادة: يسمحا بالاقتراض بضمانها.

- كسر الشهادة: يسمح البنكان للعميل بكسرها بعد مرور 6 شهور من شرائه.