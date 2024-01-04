بعد قفزته.. سعر الذهب اليوم الخميس خلال تعاملات المساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يقفز في منتصف التعاملات بقيمة 50 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2133 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2743 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3200 جنيه للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 24 عند 3657 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 25600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2045 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بزيادة 3.1 دولار بنسبة 0.16%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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