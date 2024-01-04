الحشد الشعبي: نؤكد جاهزيتنا لتنفيذ الأوامر بحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الخميس، إن القصف الذي استهدف مقارها هو تعدٍ وتحد للسيادة العراقية ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي جاهزيتها لتنفيذ الأوامر بحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه.

فيما هددت ميليشيا النجباء في العراق بالرد على مقتل اثنين من قيادييها بغارة في بغداد.

سبق وأن حمّل المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قوات التحالف الدولي مسؤولية الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية.

وأضاف المتحدث، أن الهجوم يقوض التفاهمات بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي، موضحا أن الاستهداف تصعيد خطير وبعيد عن نص العمل الذي وجد من أجله التحالف الدولي بالعراق.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، بأن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مقرا للحشد الشعبي في العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عراقي قوله، إن القصف على مقر تابع للحشد الشعبي في بغداد أدى إلى مقتل 2 وجرح 5.