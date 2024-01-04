"رويترز": تنظيم "داعش" تبنى المسؤولية عن تفجيري كرمان في إيران

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "تنظيم "داعش" تبنى المسؤولية عن تفجيري "كرمان" في إيران". وأمس، أدى انفجاران قرب مرقد القائد السابق للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وذلك في الذكرى الرابعة لاغتيال سليماني.

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