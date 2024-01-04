وثائق جيفري إبستين المنتحر.. عاد من الموت بفضيحة هزت عمالقة أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - وثائق جيفري إبستين.. كشفت قاضية أمريكية عن فضيحة كبيرة هزت أمريكا، أمس الأربعاء لعد الكشف عن أسماء عدد من الأشخاص لهم صلة بقضية شبكة الملياردير المنتحر جيفري إبستين عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية، وكان ضمن القضية آخرون يشتبه في تواطأهم معه، نساء يعتقد أنهن من ضحاياه.

ذكر من بين الأشخاص المتواطئين والمتهمين البالغ عددهم ما بين 150 و180 بسلوك غير قانوني، الرئيسان الأميركيان السابقان الديمقراطي بيل كلينتون والجمهوري دونالد ترمب .

الوثائق التي كشفت الأسماء كانت بمثابة قنبلة فجرت وفضحت الكثير من الشخصيات الهامة في أمريكا، حين نشرها القضاء في الـ19 من ديسمبر.

وكشف عن الفضحية تحرك قضائي تحرك في إطار دعوى تشهير مرفوعة من الأميركية فرجينيا جوفري على إبستين وعشيقته وشريكته السابقة غيلاين ماكسويل التي حكم عليها عام 2022 بالسجن 20 عاماً.

أمرت القاضية ديسمبر الماضي في وثيقة من 50 صفحة حالات نحو 180 شخصاً تحت أرقام واسم "دو" المستعار، وأمرت بالكشف عن هوياتهم الكاملة خلال 14 يوماً على الأكثر من تاريخ هذه الوثيقة القضائية، أي في الثاني أو الثالث من يناير (كانون الثاني) 2024.

وقال القضاء الأميركي إن سبب الكشف عن الأسماء، ومن بينها شخصيات سبق لوسائل الإعلام الأميركية أن تناولتها، بأنه من السهل معرفة هوية بعض الأشخاص من خلال المقابلات التي نشرت في الأعوام الأخيرة.

ومن أبرز الأسماء التي ظهرت في وثائق جيفري إبستين:

- بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي السابق

- إيهود باراك، رئيس الوزارء الإسرائيلي السابق

- كيفن كوسنر، الممثل الأمريكي

- أوبرا وينفري، مقدمة البرامج الشهيرة

- الملياردير بيل غيتس

- الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا

- ستيفن هوكنز، عالم الفيزياء الأمريكي

- الملياردير توماس بريتزكر

- مايكل جاكسون مغني البوب الراحل

- الملياردير غلين دوبن