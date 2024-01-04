إعلام غزة الحكومي: إسرائيل ارتكبت 1876 مجزرة راح ضحيتها 29438 شهيدًا

ياسر رشاد - القاهرة - قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 1876 مجزرة، راح ضحيتها 29438 شهيدًا ومفقودًا في 90 يومًا، منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف المكتب أن عدد الشهداء الذين وصلت جثامينهم إلى المستشفيات أو شيعوا منها بلغ 22438، من ضمنهم 9730 شهيدا من الأطفال، و6830 من النساء، و326 من الطواقم الطبية، و42 من الدفاع المدني، و106 من الصحفيين.

كما بلغ عدد المفقودين سبعة آلاف، 70% منهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 57614 مُصابًا، من ضمنها ستة آلاف إصابة في حاجة للسفر إلى الخارج من أجل إنقاذ حياتهم، ولم يسافر سوى 645 فقط لتلقي العلاج بالخارج.

وأشار المكتب إلى أن هناك نحو 10 آلاف مريض بالسرطان يواجهون خطر الموت، وجرى اعتقال 99 من الكوادر الصحية، و10 من الصحفيين، في حين بلغ عدد النازحين 1.9 مليون.

وحسب الإحصائية المنشورة اليوم، فقد بلغ عدد المصابين بالأمراض المعدية نتيجة للنزوح 355 ألفا، كما دمر الاحتلال 130 مقرًا حكوميًا، و93 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و292 بشكل جزئي، كما دمر 122 مسجدًا كليًا، و218 جزئيًا.

واستهدف الاحتلال ثلاثة كنائس، ودمرها، كما تم تدمير 65 ألف وحدة سكنية كليا، و290 وحدة جزئيًا، كما ألقى الاحتلال 65 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، وأخرج عن الخدمة 30 مستشفى و53 مركزا صحيا، فيما تم تدمير 121 سيارة إسعاف، و200 موقع أثري وتراثي.