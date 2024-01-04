خبيرة: شهادتا الـ 23.5% و27% أفضل للاستثمار من الذهب على المدى القصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادتي ادخار أجل سنة بعائدي 23.5% و27% لها تأثير اقتصادي عن طريق أنها أداة مهمة لسحب السيولة، وأيضا لها جانب اجتماعي عن طريق توفير عائد مجزٍ وغير مسبوق للعملاء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضافت الدماطي أن طرح الشهادتين الجديدتين يأتي تزامنا مع بدء استحقاق شهادتي 22.5 و25% بدءا من غد الجمعة، وبالتالي هما تستهدفان الحفاظ على السيولة التي كان موظفة في الشهادتين القديمتين في القطاع المصرفي، إلى جانب محاولة جذب سيولة أكثر من خارج القطاع وتحفيز العملاء الجدد على شرائهما.

وأعلن بنكا الأهلي المصري ومصر في وقت سابق من اليوم طرح شهادتي ادخار أجل سنة بعائدي 23.5% سنويا يصرف شهريا، و27% يصرف في نهاية أجل الشهادة، مشيرين إلى إتاحتهما للبيع بدءا من غدٍ الجمعة عبر الوسائل الإلكترونية.

وأوضحت أن سعر العائد الحالي مناسب لمن يرغب في استثمار أمواله على الأجل القصير رغم ارتفاع معدلات التضخم، وأنها توفر عائدا شهريا في حالة الشهادة ذات العائد 23.5% بخلاف بعض أدوات الاستثمار الأخرى التي تعد أداة لحفظ قيمة الأموال على الأجل الطويل وليس القصير ولا تدر دخلا شهريا مثل الذهب.

وذكرت أن لديها بعض التحفظات على الاستثمار في الذهب خلال الفترة الحالية في ظل صعوبة اعتباره أداة لحفظ المال على الأجل القصير في ظل ارتفاع مستويات أسعاره حاليا إلى جانب خسارة قيمة المصنعية والضريبة في حالة اللجوء لبيعه بعد فترة قصيرة، بالإضافة إلى صعوبة توقع تحركات سعره على المدى القريب.

وأوضحت أنه رغم صعوبة توظيف الأموال ذات التكلفة المرتفعة مثل تلك الناتجة عن طرح هذه الشهادات فإن بنكا الأهلي ومصر بحجمهما الكبير وقدراتهما، واعتبارهما ذراعي البنك المركزي لتنفيذ السياسة النقدية قادرين على طرح مثل هذا النوع من الأوعية الادخارية.

ولم تستبعد سهر الدماطي أن يتجه عدد من البنوك الأخرى، بخلاف الأهلي ومصر، لطرح شهادات ادخار بأجل سنة وبعوائد قريبة من الشهادتين الجديدتين اللتين طرحهما البنكان.