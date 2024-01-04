لبنان يبحث مع الولايات المتحدة جهود تحييده عن الحرب في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

بحث وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماك غورك، أهمية الجهود الأميركية لتحييد لبنان عن الحرب في غزة. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في البيت الأبيض بالعاصمة الأميركية واشنطن، وفق بيان صادر عن الخارجية اللبنانية، أمس. وبحسب الخارجية: «تم خلال الاجتماع البحث في ضرورة الاستمرار بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحييد لبنان عن الحرب في غزة».

ونقلت عن الجانبين تأكيدهما على «أهمية نجاح مهمة المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون الطاقة من أجل وقف التصعيد في لبنان والمنطقة».