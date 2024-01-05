أكد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، في حديث لقناة "ام تي في"، أن "القانون المتعلق بالاساتذة المتقاعدين نافذ وقابل للتطبيق وسيُطبّق وتوافقنا على عدد من النقاط لمساعدة المدارس الكاثوليكية".
وأشار إلى "أننا نعلم بأن المدارس لا يمكنها ان تقف من دون التشريع لبعض الامور لمساعدته".
كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب: القانون المتعلق بالاساتذة المتقاعدين نافذ وسيُطبّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.