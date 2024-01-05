بوصعب: القانون المتعلق بالاساتذة المتقاعدين نافذ وسيُطبّق

أكد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، في حديث لقناة "ام تي في"، أن "القانون المتعلق بالاساتذة المتقاعدين نافذ وقابل للتطبيق وسيُطبّق وتوافقنا على عدد من النقاط لمساعدة المدارس الكاثوليكية".

وأشار إلى "أننا نعلم بأن المدارس لا يمكنها ان تقف من دون التشريع لبعض الامور لمساعدته".