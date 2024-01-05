نعمة محفوض: حريص على العام الدراسي كما المدارس الكاثوليكية

شدد نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في حديث عبر قناة الـ"إم تي في"، على "أنني حريص على العام الدراسي مثلي مثل المدارس الكاثوليكية".
واعتبر أنّه تحدث مرارًا عن موضوع الأساتذة المتقاعدين لكنّه لم يسمع إلا "الكلام ولم يساعدنا أحد"، موضحًا أنّ "الحل الجذري هو سلسلة رتب ورواتب جديدة وحين تصدر نرمي القانون الحالي"، في إشارة إلى القانون المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية.
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